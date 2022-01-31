مسؤول سابق في "أوبك" لـRT: لن تحدث مواجهة في أوكرانيا.. والغاز الروسي لا يمكن تعويضه

استبعد الأمين العام المساعد السابق لمنظمة "أوبك"، رمزي سلمان، حدوث مواجهة مسلحة بين روسيا وأوكرانيا، وذلك لأسباب تتعلق بالطاقة وموقع روسيا المهم فيها.

سلمان قال في حوار مع RT إنه "لن تحدث مواجهة لأنها ستكون مكلفة للجميع". وردا على سؤال حول إمكان أن تعوض الولايات المتحدة أي انقطاع محتمل للغاز والنفط الروسيين في حال وقعت المواجهة، قال سلمان إنه يستبعد قضايا السلاح وما يتحدث عنه الإعلام اليوم.

وأوضح أن روسيا هي من أكبر المنتجين للنفط الخام في العالم، إذ تؤمن 11 في المئة من احتياجات العالم من المواد النفطية، ومن الصعب تعويض ذلك بسهولة، وروسيا تجهز أوروبا بـ 35 في المئة من احتياجاتها من الغاز، وليس من المعقول أن تلك النسبة يمكن أن تعوض بسرعة.

وأشار سلمان إلى أن توقف الغاز بالنسبة لأوكرانيا حصل 3 مرات سابقا في 2008، وفي 2014، وآخرها في 2019، عندما بدأت أوكرانيا تأخذ الغاز من الدول الأخرى وليس من روسيا.

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وقال إن تلك كلها أزمات تتكرر، لكن "اعتماد أوروبا على الغاز الروسي كبير ومن الصعب تعويضه".

ووصف سلمان "موضوع التعويض عن توقف تجهيزات روسيا" بأنه "أمر خيالي"، وأوضح أن روسيا هي واحدة من 3 بلدان لديها أكبر احتياطي من الغاز في العالم، إضافة إلى إيران وقطر، وقال إن تلك البلدان هي فقط من يمكن أن يعوض الكميات، رغم أن موضوع الوقت "خيالي".

وعن الوقت الذي يمكن أن تستغرقه قطر لتعوض الإمدادات الروسية، قال سلمان إنه "ليس ممكنا في الأمد القصير أو المتوسط التعويض عن أكثر من جزء فقط في حال الانقطاع"، وأضاف أنه لا يتوقع أن يحدث انقطاع إذ "لن تحدث مواجهة".

وأشار إلى أنه "ليس لقطر أو لأي دولة أخرى منتجة للغاز السائل أي طاقة إضافية، لأنها جميعا تعمل بالطاقة القصوى".

وأوضح سلمان أن هناك عوائق فنية في تلك المسألة فموانئ استلام الغاز السائل خاصة ومكلفة، وليس من السهل زيادة الكميات دون موانئ جديدة أو استثمارات كبيرة، فهذه تستغرق وقتا.

وحول الدور الإيراني المحتمل في المسألة، خاصة إن رُفع عنها الحصار "نكاية بروسيا"، قال سلمان إن لدى إيران ثاني احتياطي غاز، لكن ليست لديها إمكانات تأمين المواد المطلوبة بسبب الحصار والمقاطعة، "لذلك من الصعب اعتمادها كبديل رغم احتياطاتها الكبيرة، وقد يكون من الصعب اعتمادها بديلا أو منقذا، في الوقت الحاضر".

المصدر: RT