بدء تدريبات كبيرة لأسطول البحر الأسود الروسي بمشاركة أكثر من 20 سفينة حربية

أعلن مقر أسطول البحر الأسود الروسية اليوم الأربعاء انطلاق تدريبات بحرية كبيرة بمشاركة أكثر من 20 سفينة حربية.

وقال المكتب الإعلامي للأسطول إن أكثر من 20 قطعة بحرية، بينها فرقاطات وسفن خفر وزوارق وسفن حاملة للصواريخ وأخرى مضادة للغواصات ومخصصة لإنزال القوات ومكافحة الألغام، انطلقت من قواعدها في مدينتي سيفاستوبول ونوفوروسيسك للمشاركة في التدريبات.

وذكر الأسطول أن طواقم السفن سوف تتدرب خلال سيرها إلى مناطق المحددة للمناورات في مياه البحر الأسود على إقامة الاتصال فيما بينها وعلى مناورة آمنة في مناطق ذات الملاحة المكثفة، وتنظيم الدفاع الجوي في البحر.

يتبع..