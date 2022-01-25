قوات الإنزال الروسية تصل بيلاروس للمشاركة في التدريبات المشتركة

أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية عن وصول قوات الإنزال الجوي الروسية إلى البلاد للمشاركة في تدريبات عسكرية مشتركة.

وأكدت الوزارة يوم الثلاثاء وصول العسكريين الروس إلى محطة بريست بغرب بيلاروس للمشاركة في اختبار قوات الرد للدولة الاتحادية.

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ومن المقرر أن تجري في ختام الاختبار المفاجئ للجاهزية القتالية للقوات الروسية والبيلاروسية مناورات "حزم الاتحاد 2022" على أراضي بيلاروس خلال الفترة من 10 إلى 20 فبراير المقبل.

وسيتدرب العسكريون الروس والبيلاروسيون على التعامل للتصدي لعدوان خارجي افتراضي ومحاربة الإرهاب وحماية مصالح الدولة الاتحادية لروسيا وبيلاروس.

المصدر: "نوفوستي"