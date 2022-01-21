 
مباشر

"غوغل" تواجه غرامة مالية جديدة في روسيا

أخبار روسيا

AP Alastair Grant
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s833

تواجه شركة "غوغل" الأمريكية غرامة مالية جديدة في روسيا، بتهمة تقاعسها عن حذف مواد محظورة في البلاد من منصاتها في الإنترنت.

وأكدت محكمة منطقة تاغانسكي في موسكو اليوم الجمعة، وفقا لوكالة "تاس"، أن جلسة قضائية ستعقد في 17 فبراير القادم للنظر في القضية التي تتهم فيها "غوغل" بارتكاب مخالفات إدارية وثقتها الرقابة الفيدرالية الروسية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ("روس كوم نادزور").

وتصل الغرامة التي تواجه الشركة الأمريكية هذه المرة أربعة ملايين روبل (أي نحو 52 ألف دولار).

وأصدرت "روس كوم نادزور" منذ مطلع العام الجاري 16 بروتوكولا على الأقل بحق "غوغل" بتهمة مخالفتها معايير تقييد الوصول إلى المواد غير القانونية.

وفرض القضاء الروسي في أواخر ديسمبر الماضي غرامة غير مسبوقة بقيمة 7.22 مليار روبل و1.99 مليار روبل (أي أكثر من 98 مليون دولار وأكثر من 27 مليون دولار) على شركتي "غوغل" و"ميتا" ("فيسبوك" سابقا) الأمريكيتين بناء على مبيعاتهما السنوية.

المصدر: "تاس"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا