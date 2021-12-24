بحكم غير مسبوق.. القضاء الروسي يغرم "غوغل" نحو 100 مليون دولار

بحكم غير مسبوق، فرضت محكمة في موسكو غرامة بقيمة أكثر من 7.2 مليار روبل (أكثر من 98 مليون دولار) على شركة "غوغل" الأمريكية بتهمة التقاعس الممنهج عن حذف مواد محظورة في روسيا.

وأكدت محكمة منطقة تاغانسكي في موسكو اليوم الجمعة أن الحكم الذي يعد الأول من نوعه في تاريخ روسيا يقضي بفرض غرامة مالية، بناء على مبيعات الشركة، على "غوغل" بقيمة أكثر من سبعة مليارات و221 مليون روبل.

وسبق أن نقلت وكالة "تاس" عن هيئة الرقابة الفيدرالية الروسية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "روس كوم نادزور" تأكيدها رفع 16 دعوى منذ مطلع عام 2021 بحق "غوغل" في قضايا متعلقة بعدم حذف مواد محظورة في البلاد من منصات الشركة في الإنترنت.

وفيما يخص الأحكام فإنها تصدر بناء على مبيعات الشركة، حيث يحدد القضاء حجم الغرامة على هذا الأساس، وهي قد تتراوح بين خمسة إلى عشرة بالمائة من مبيعات الشركة السنوية.

وأشارت "تاس" إلى أن "روس كوم نادزور" تقدمت أيضا إلى القضاء بشكوى مماثلة ضد شركة "فيسبوك" الأمريكية، وسيتم النظر فيها اليوم.

المصدر: "تاس"