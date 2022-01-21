 
مباشر

الكرملين: بوتين لم يكن أبدا مصابا بكورونا

أخبار روسيا

الكرملين: بوتين لم يكن أبدا مصابا بكورونا
Sputnik Алексей Дружинин
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s81p

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لم يكن أبدا مصابا بفيروس كورونا.

إقرأ المزيد
بوتين يتلقى التطعيم الداعم ضد كورونا ويعلن تطوعه لاختبار لقاح جديد عليه
بوتين يتلقى التطعيم الداعم ضد كورونا ويعلن تطوعه لاختبار لقاح جديد عليه

وردا على سؤال من وكالة "تاس" حول ما إذا كان من الممكن أن يؤكد أن بوتين لم يصب منذ بدء الجائحة بفيروس كورونا قال بيسكوف: "نعم، صحيح".

وسبق أن أكد بيسكوف في إجابة على سؤال عما إذا كانت على بوتين أي أعراض للإصابة بفيروس كورونا: "الرئيس في حالة صحية جيدة، في مزاج عملي، وهو يعمل".

ويأتي ذلك بعد أن تبين في سبتمبر 2021 أن عدة أشخاص في المحيط المقرب من بوتين أصيبوا بالفيروس، بينما أكد الرئيس نفسه أن ذلك حدث بسبب عدم تلقيهم الجرعات المعززة من اللقاحات في الوقت المناسب.

المصدر: "تاس"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا