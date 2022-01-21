الكرملين: بوتين لم يكن أبدا مصابا بكورونا
Sputnik Алексей Дружинин
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أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لم يكن أبدا مصابا بفيروس كورونا.
وردا على سؤال من وكالة "تاس" حول ما إذا كان من الممكن أن يؤكد أن بوتين لم يصب منذ بدء الجائحة بفيروس كورونا قال بيسكوف: "نعم، صحيح".
وسبق أن أكد بيسكوف في إجابة على سؤال عما إذا كانت على بوتين أي أعراض للإصابة بفيروس كورونا: "الرئيس في حالة صحية جيدة، في مزاج عملي، وهو يعمل".
ويأتي ذلك بعد أن تبين في سبتمبر 2021 أن عدة أشخاص في المحيط المقرب من بوتين أصيبوا بالفيروس، بينما أكد الرئيس نفسه أن ذلك حدث بسبب عدم تلقيهم الجرعات المعززة من اللقاحات في الوقت المناسب.
المصدر: "تاس"
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