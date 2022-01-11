الجيش الروسي يجري عام 2022 مناورات عسكرية مع مصر والجزائر والهند وباكستان

ستجري في الخريف المقبل سلسلة من المناورات العسكرية بمشاركة العسكريين الروس والهنود والجزائريين والباكستانيين والمصريين.

صرح بذلك ناطق باسم المنطقة العسكرية الجنوبية في الجيش الروسي.

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وقال إن المنطقة العسكرية الجنوبية في الجيش الروسي ستشهد الخريف المقبل إجراء مناورات "إندرا – 2022" الروسية الهندية التي ستشارك فيها في سبتمبر المقبل وحدات القوات البرية الروسية والهندية التي يتدرب أفرادها على تنفيذ المهام التدريبية في ميدان "برودبوي" في محافظة "فولغوغراد" الروسية. أما البحارة الروس والهنود فسيتدربون على تنفيذ المهام البحرية في البحر الأسود.

وسيزور أفراد المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية في أكتوبر المقبل جمهورية باكستان الإسلامية حيث ستجري مناورات "الصداقة – 2022" العسكرية.

أما الأخصائيون في الدفاع الجوي الروسي فيستعدون حاليا لإجراء المناورات العسكرية الروسية المصرية المشتركة "سهم الصداقة – 2022" في جمهورية مصر العربية.

أما البحارة الروس والمصريون فسيشاركون في المناورات العسكرية التي ستجري في البحر الأسود. فيما يتعلق ببحر قزوين فستجري فيه المناورات البحرية الروسية الكازاخية.

وأضاف الناطق إن عسكريي المنطقة العسكرية الجنوبية للجيش الروسي سيزورون في أغسطس المقبل الجزائر حيث سيشاركون في المناورات التكتيكية الروسية الجزائرية المشتركة. وسيجري البحارة من أسطول البحر الأسود الروسي مع زملائهم الجزائريين مناورات بحرية في البحر الأبيض المتوسط.

المصدر: تاس