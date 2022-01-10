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مناورة تكتيكية عسكرية سورية بإشراف روسي جنوب غرب سوريا

أخبار العالم العربي

مناورة تكتيكية عسكرية سورية بإشراف روسي جنوب غرب سوريا
Globallookpress
صورة أرشيفية
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أجرى الجيش السوري مناورة تكتيكية شاملة بمشاركة وإشراف وحدات من الجيش الروسي بالقرب من مدينة السويداء جنوب غرب سوريا.

وقال ممثل مجموعة القوات الروسية في سوريا، أليكسي زخاروف: "استخدمنا اليوم وحدات من مجموعة تكتيكية، ومجموعة تكتيكية مختلطة من القوات السورية ومجموعة مدفعية مختلطة، تتكون من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة.. بالإضافة إلى وحدات فرعية للدبابات. وأدت القوات السورية المناورة بفعالية ".

وأكد زاخاروف: "وتم تقييم الرفاق السوريين على أنهم جيدون وممتازون".

وتم استخدام الطائرات بدون طيار (UAVs) لاستهداف أنظمة إطلاق صواريخ متعددة. وسمح استخدامها ليس فقط في توجيه السلاح إلى الهدف، ولكن أيضا لتحديد عدد المسلحين، وقوة موقعهم.

من جهته أوضح ممثل القوات المسلحة السورية عمر علي، "أن هذا (طائرات UAVs) يرفع من  استخدام كل قذيفة بشكل فعال.. ربما يكون هناك نوع من المواقع المحصنة للمسلحين، ربما يكون صاروخ أو صاروخان كافيا لذلك، وإذا كان هناك ازدحام بالمسلحين، فيمكننا إطلاق الحزمة بأكملها في وقت واحد".

المصدر: "نوفوستي"

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