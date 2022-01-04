 
مباشر

مصرع 3 أشخاص في حريق بجنوب موسكو

أخبار روسيا

مصرع 3 أشخاص في حريق بجنوب موسكو
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s3ow

قالت لجنة التحقيق الروسية، إن 3 أشخاص لقوا مصرعهم، في حريق اندلع في شقة سكنية في منطقة تساريتسينو بجنوب موسكو، أحدهم قفز من النافذة محاولا الهروب من النيران.  

وأضاف اللجنة، في بيانها: "الليلة الماضية، اندلع حريق في شقة في مبنى سكني يقع في شارع كافكازسكي في موسكو. ونجم عن الحادث وفاة امرأتين، ورجل من مواليد 1982 عند محاولته الفرار من النيران قفز من نافذة الشقة الواقعة في الطابق الخامس، وتوفي بسبب الجروح التي أصيب بها".

إقرأ المزيد
ثلوج متوقعة غداة حرائق أتت على مئات المنازل في كولورادو الأمريكية
ثلوج متوقعة غداة حرائق أتت على مئات المنازل في كولورادو الأمريكية

وتم تشكيل فريق من المحققين والفنيين، لتحديد أسباب وملابسات الحادث.

المصدر: نوفوستي

 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا