مصرع 3 أشخاص في حريق بجنوب موسكو

قالت لجنة التحقيق الروسية، إن 3 أشخاص لقوا مصرعهم، في حريق اندلع في شقة سكنية في منطقة تساريتسينو بجنوب موسكو، أحدهم قفز من النافذة محاولا الهروب من النيران.

وأضاف اللجنة، في بيانها: "الليلة الماضية، اندلع حريق في شقة في مبنى سكني يقع في شارع كافكازسكي في موسكو. ونجم عن الحادث وفاة امرأتين، ورجل من مواليد 1982 عند محاولته الفرار من النيران قفز من نافذة الشقة الواقعة في الطابق الخامس، وتوفي بسبب الجروح التي أصيب بها".

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وتم تشكيل فريق من المحققين والفنيين، لتحديد أسباب وملابسات الحادث.

المصدر: نوفوستي