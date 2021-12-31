الدفاع الروسية: أسطول الشمال نفذ 70 اختبارا لأسلحة جديدة خلال العام 2021

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن الأسطول الشمالي نفذ حتى الآن، حوالي 12 عملية إطلاق لصواريخ "تسيركون" فرط الصوتية المجنحة.

وذكرت الوزارة في بيانها، أن أسطول الشمال الروسي نفذ هذا العام أكثر من 70 اختبارا لأسلحة جديدة، بما في ذلك لصواريخ "تسيركون" و"كينجال" فرط الصوتية.

وأضافت الوزارة في بيانها: "قام طاقم الفرقاطة الأميرال غورشكوف، بتنفيذ أكثر من 10 اختبارات لصاروخ تسيركون فرط الصوتي، وتم تنفيذ عمليتي إطلاق اختبارية لنفس الصاروخ من الغواصة النووية سيفيرودفينسك".

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في أكتوبر الماضي قام قائد أسطول الشمال ألكسندر مويسيف، بإبلاغ وزير الدفاع سيرغي بأنه تم إنجاز اختبارات صاروخ تسيركون من الغواصات، وبأن هذه الاختبارات أكدت دقة كل خصائصه الفنية.

ويذكر أن القوات البحرية الروسية، ستتسلم صاروخ "تسيركون عام 2022.

المصدر: نوفوستي