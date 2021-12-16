الدفاع الروسية: فرقاطة للأسطول الشمالي تصيب هدفا بريا بصاروخ "تسيركون" فرط صوتي
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أن صاروخ "تسيركون" فرط صوتي أطلقته فرقاطة "الأميرال غورشكوف" من البحر الأبيض، أصاب هدفا في ميدان تدريب بمقاطعة أرخانغيلسك شمال البلاد.
Фрегат Северного флота "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" успешно поразил из Белого моря гиперзвуковой ракетой "Циркон" мишень на полигоне Чижа в Архангельской области:https://t.co/FbMEiAgYWy— ТАСС (@tass_agency) December 16, 2021
Видео: Минобороны России pic.twitter.com/Jl0ieyT7xg
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