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الدفاع الروسية: فرقاطة للأسطول الشمالي تصيب هدفا بريا بصاروخ "تسيركون" فرط صوتي

الدفاع الروسية: فرقاطة للأسطول الشمالي تصيب هدفا بريا بصاروخ "تسيركون" فرط صوتي

أخبار روسيا

الدفاع الروسية: فرقاطة للأسطول الشمالي تصيب هدفا بريا بصاروخ
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أن صاروخ "تسيركون" فرط صوتي أطلقته فرقاطة "الأميرال غورشكوف" من البحر الأبيض، أصاب هدفا في ميدان تدريب بمقاطعة أرخانغيلسك شمال البلاد.

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