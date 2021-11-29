إطلاق ناجح لصاروخ "تسيركون" الفرط صوتي من فرقاطة روسية في البحر الأبيض

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن إطلاق ناجح لصاروخ من نوع "تسيركون" فرط صوتي من الفرقاطة "الأميرال غورشكوف" في البحر الأبيض شمال روسيا.

وقالت الوزارة إن الصاروخ "تسيركون" الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، نجح في إصابة هدف بحري على مسافة تزيد عن 400 كيلومتر في البحر الأبيض.

وأضافت الوزارة في بيان أن فرقاطة الأسطول الشمالي "الأدميرال غورشكوف" أجرت إطلاق نار آخر، وذلك في إطار استكمال دورة اختبارات الصاروخ الذي تفوق سرعته سرعة الصوت.

المصدر: تاس