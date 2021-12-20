مجلس الدوما الروسي يتلقى مشروع قانون لتشديد عقوبة التعذيب

قال المكتب الصحفي لعضو مجلس الدوما الروسي بافيل كراشينينيكوف، إنه تمت إحالة إلى المجلس مشروع قانون لتشديد العقوبة على تعذيب السجناء والموقوفين والمتهمين.

واقترحت الوثيقة، زيادة عقوبة السجن في قضايا التعذيب إلى 12 عاما.

وشدد المكتب الصحفي على أنه لا يمكن للمشرعين تجاهل التعذيب الوحشي للسجناء الذي تم الكشف عنه في وقت سابق في بعض السجون.

ونقل البيان، عن كراشينينيكوف قوله: "لا يمكن تبرير الإساءة للسجناء، وإهانة كرامتهم الإنسانية وانتهاك حقوق الإنسان الأساسية، بأي نوايا حسنة من جانب موظفي هيئات تطبيق القانون، ولا بأي أهداف ذات أهمية اجتماعية".

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ووفقا للوثيقة، سيتم اعتبار كذلك بمثابة التعذيب قيام موظفي مصلحة السجون الفيدرالية، بإكراه الموقوفين على تقديم الاعتراف تحت التهديد.

في وقت سابق، قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن منع التعذيب في السجون يتطلب اتخاذ إجراءات منهجية محددة.

بدورها، اقترحت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا، تشكيل مجموعة من الخبراء المستقلين مهمتها زيارة أماكن الاحتجاز والسجون لمنع حالات التعذيب هناك.

المصدر: وكالات