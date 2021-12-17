بطرسبورغ.. حريق في سفينة قيد الإنشاء بحوض لبناء السفن

أعلنت هيئة الطوارئ في مدينة بطرسبورغ الروسية أن 3 أشخاص أصيبوا جراء حريق اندلع في سفينة قيد الإنشاء في حوض لبناء السفن في المدينة.

ووفقا لخدمات الطوارئ: "وقع الحادث على السطح العلوي لسفينة قيد الإنشاء، وانتشرت ألسنة اللهب في مساحة قدرت بـ80 مترا مربعة".

وأضافت: "وفقا للبيانات الأولية، أصيب ثلاثة أشخاص، إصابة أحدهم متوسطة الخطورة، ولم تسجل إصابات خطرة بالحادث".

وحسب وسائل إعلام محلية، اندلع الحريق أثناء عملية الطلاء، حيث انتشرت النيران في منطقة مليئة بالزيوت والطلاء.



المصدر: "سبوتنيك"