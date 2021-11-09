اندلاع حريق بمستودع في مدينة سان بطرسبورغ الروسية

اندلع حريق في مستودع قيد الإنشاء بمساحة 20 ألف متر مربع في حي بوشكين في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، وفقا لما ذكرته هيئة الطوارئ الروسية اليوم الثلاثاء.

وشاركت في عملية إخماد الحريق 14 وحدة إطفاء بمشاركة 54 فردا.

وتم رفع درجة خطورة الحريق إلى المرتبة الرابعة من أصل خمسة. وأشار مصدر إلى عدم وقوع إصابات.

المصدر: تاس