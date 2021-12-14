الأمن الروسي: تفكيك نحو 240 ورشة سرية لتصنيع الأسلحة منذ بداية العام
Sputnik
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أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في روسيا أن نحو 240 ورشة سرية لتصنيع الأسلحة تم تفكيكها من قبل أجهزة الأمن في البلاد منذ بداية العام الجاري.
وجاء في بيان صحفي أصدرته اللجنة اليوم الثلاثاء أن 211 عصابة إجرامية متخصصة في تصنيع أسلحة وتهريبها جرى تحييدها، بالإضافة إلى تفكيك 236 ورشة سرية لتصنيع الأسلحة وتكييفها.
وأضاف البيان أن السلطات صادرت كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة والمتفجرات، إلى جانب تحييد 23 إجراميا بينهم 4 زعماء عصابات، والقبض على 312 مسلحا و821 من أعوانهم.
المصدر: "تاس"
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