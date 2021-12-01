الأمن الروسي يباغت تجار السلاح بعمليات مداهمة واسعة النطاق (فيديو)

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، أنه في إطار عملية واسعة النطاق ضد تجار السلاح في 21 منطقة، تمت مصادرة أكثر من 350 قطعة سلاح، بالإضافة إلى قنابل يدوية وألغام ومتفجرات.

وقال جهاز الأمن الفدرالي في موجز اليوم الأربعاء: "تم إحبط نشاط إجرامي لـ85 مواطنا من 21 منطقة في البلاد، متورطين في إعادة تشغيل أسلحة وتحديثها في ورش تحت الأرض وبيعها .. 17 ورشة عمل تحت الأرض لتحديث الأسلحة وتصنيع الذخيرة".

وتمكنت الأجهزة الأمنية الروسية من ضبط 353 قطعة سلاح ناري محلية وأجنبية ، بما في ذلك 23 رشاشا و18 مسدسا، بالإضافة إلى عشرات البنادق والألغام وكمية من المواد المتفجرة.

المصدر: نوفوستي