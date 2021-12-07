 
مباشر

الكرملين: بايدن أكد لبوتين أنه سيبحث مع الحلفاء مخاوف موسكو إزاء توسع الناتو

أخبار روسيا

الكرملين: بايدن أكد لبوتين أنه سيبحث مع الحلفاء مخاوف موسكو إزاء توسع الناتو
Reuters The White House/Handout
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rwr4

أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أطلع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على أنه سيناقش مع الحلفاء مخاوف موسكو إزاء توسع الناتو شرقا.

وقال أوشاكوف للصحفيين إن بايدن "أكد أنه سيبحث مع حلفائه جميع القضايا المثيرة للقلق لدى الجانب الروسي"، مشيرا إلى أن رئيسي البلدين اتفقا على تكليف ممثليهما بالعمل على هذه القضايا الحساسة في الوقت القريب.

وردا على سؤال حول سحب القوات الروسية من حدود أوكرانيا بعد الاتصال بين بوتين وبايدن، أشار أوشاكوف إلى أن "القوات الروسية موجودة على الأراضي الروسية، ولا تهدد أحدا".

إقرأ المزيد
بوتين يدعو بايدن لعدم تحميل روسيا مسؤولية الوضع حول أوكرانيا ويطالب الناتو بضمانات أمنية
بوتين يدعو بايدن لعدم تحميل روسيا مسؤولية الوضع حول أوكرانيا ويطالب الناتو بضمانات أمنية

وأضاف أن بوتين لفت نظر بايدن إلى أن واشنطن قلقة إزاء القوات الروسية الموجودة على بعد آلاف الكيلومترات عن الولايات المتحدة، وروسيا قلقة بشأن أمنها.

وبشأن مناقشة قضية عدم توسع الناتو، قال مساعد الرئيس الروسي: "لا أعرف مستوى تمثيل المشاركين الأمريكيين، ومن سيشارك من جانبنا. ولكن بوسعي أن أقول إن المسائل الخاصة بتقديم الضمانات الأمنية اللازمة لنا، بما فيها عدم نشر الأسلحة الهجومية وزحف الناتو شرقا، من المنطقي مناقشتها في إطار المجموعة الخاصة بالاستقرار الاستراتيجي" المنبثقة عن موسكو وواشنطن.

وأضاف أن "هذه المسائل ستبحث في إطار هذه المجموعة مباشرة".

المصدر: تاس

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا