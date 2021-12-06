بيسكوف يعلق على الاتصال المرتقب بين بوتين وبايدن

صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الاتصال بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن، سيجري عبر خط مغلق تم إطلاقه بين موسكو وواشنطن.

وقال بيسكوف في حديث لقناة RT: "في عهد الإدارات السابقة، عندما كانت بعض الأمور الإيجابية في العلاقات بيننا باقية، تسنى لنا الاتفاق على إقامة خط مغلق للاتصال عبر الفيديو على المستويين العالي والأعلى".

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وتابع قائلا: "لم يكن هذا الخط عاملا حتى الآن، وتم الحفاظ فقط على قدرته الفنية للعمل".

وأضاف أنه الآن تقرر تشغيل هذا الخط، نظرا لأنه "يسمح بمناقشة المواضع الأكثر سرية".

يذكر أن الاتصال بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن من المتوقع أن يجرى يوم الثلاثاء، وسيكون الوضع في أوكرانيا أحد القضايا الرئيسية خلاله.

المصدر: RT