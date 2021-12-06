روسيا.. 32136 إصابة و1184 حالة وفاة بكورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة

سجلت روسيا 32136 إصابة جديدة و1184 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة مقابل 32602 إصابة و1206 وفاة في اليوم السابق.

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وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات في موسكو (3134 حالة)، تليها مدينة بطرسبورغ (2412 حالة) وضواحي موسكو (2215 حالة).

وتماثل 28070 مريضا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية مقابل 30593 شخصا في اليوم الماضي.

وبحسب الإحصاءات الرسمية الأخيرة الصادرة عن المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم الاثنين، بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في روسيا منذ بداية تفشي الوباء 9 ملايين و833749 إصابة، فيما توفي منه 282462 شخصا وتعافى من المرض 8 ملايين و530476 شخصا.

المصدر: RT