روسيا.. فقدان الاتصال بمجموعة من رجال الإنقاذ في منجم اندلع فيه حريق فتاك

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن فقدان الاتصال بمجموعة من رجال الإنقاذ داخل منجم في منطقة سيبيريا، لقي فيه 11 شخصا على الأقل مصرعهم في وقت سابق من اليوم جراء حريق فتاك.

وأكدت وزارة الطوارئ أن الاتصال مع رجال الإنقاذ المفقودين انقطع في الساعة الثالثة بعد الظهر تقريبا، مشيرة إلى أن البحث جار عنهم حاليا، دون الكشف عن عددهم.

وأوضح متحدث باسم وزارة الطوارئ لوكالة "نوفوستي" أن رجال الإنقاذ المفقودين كان من المفترض أن يتصلوا مع زملائهم على سطح الأرض بعد ورود إنذار بشأن خطر وقوع انفجار داخل المنجم، لكن ذلك لم يحدث.

وأكدت سلطات مقاطعة كيميروفو أن 11 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 49 آخرون ولا يزال 35 في عداد المفقودين جراء الحريق الذي اندلع اليوم داخل منجم "ليستفياجنايا"، على عمق 250 مترا تحت سطح الأرض.

ويعد هذا الحريق أكبر كارثة في منجم روسي خلال السنوات الخمس الأخيرة.

المصدر: "نوفوستي" + "تاس"