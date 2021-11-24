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غوليكوفا: أكثر من 2٪ ممن أصيبوا بالفيروس يموتون في غضون ستة أشهر بعد الشفاء

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غوليكوفا: أكثر من 2٪ ممن أصيبوا بالفيروس يموتون في غضون ستة أشهر بعد الشفاء
Sputnik
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قالت نائبة رئيس الحكومة الروسية تاتيانا غوليكوفا، إن معدل الوفيات بين المرضى الذين يخضعون للفيروس يتجاوز 2٪ في غضون ستة أشهر بعد الشفاء.

وأضافت غوليكوفا، في اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أعضاء الحكومة اليوم الأربعاء: "معدل الوفيات الإجمالي بين أولئك الذين تتم مراقبتهم في غضون ستة أشهر بعد التعافي كان 2.1٪، وبين أولئك الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية - 4.4٪".

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ودعت غوليكوفا مرة أخرى المواطنين الروس، إلى الاهتمام بصحتهم. وأكدت: "مرة أخرى، أود أن أطلب من مواطنينا اتباع نهج دقيق تجاه صحتهم، لأن الحماية بمساعدة اللقاح هي الحل الأمثل فيما يتعلق بالمرض وعواقبه".

ونوهت غوليكوفا بأنه لم يحدث حتى الآن انخفاض كبير في معدل الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في روسيا، والإحصاءات اليومية درامية.

المصدر: تاس

 

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