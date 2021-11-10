غوليكوفا: مستوى مناعة القطيع ضد كوفيد بلغ في روسيا 48.4٪

قالت نائبة رئيس الحكومة الروسية تاتيانا غوليكوفا، في اجتماع الرئيس فلاديمير بوتين، مع أعضاء الحكومة، إن مستوى مناعة القطيع ضد كوفيد-19 بلغ في روسيا 48.4٪.

وأضافت: "مؤشر مناعة القطيع، يتكون من عدد المواطنين الذين تعافوا وعدد المواطنين الذين تم تطعيمهم والذين تمت إعادة تلقيحهم".

وشددت غوليكوفا على أن تحقيق هذا الهدف، هو أهم مهمة، وفي هذا المجال تتصدر العاصمة موسكو، وجمهورية تيفا ومقاطعة موسكو، وكاريليا وسيفاستوبول وبطرسبورغ.

كما أوضحت غوليكوفا، يتفق الخبراء الروس والأجانب على أنه من أجل حماية السكان، يجب أن تكون الحصانة الجماعية في مستوى 90-95 بالمائة، لكن السلطات لا تزال تضع مهمة تحقيق حدود 80 في المائة على الأقل.

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من جانبه طلب فلاديمير بوتين، من غوليكوفا التحدث عن عواقب رفض التطعيم أو عدم إعادة التطعيم في الوقت المحدد، لكي يعرف الجميع جدية هذه العواقب.

وردت غوليكوفا، على ذلك بالطلب من الجميع التطعيم وإعادة التطعيم في الوقت المحدد. وقالت إنه من أجل تحقيق مناعة القطيع في الأشهر المقبلة، من الضروري تطعيم 22 مليون شخص وإعادة تلقيح تسعة ملايين. إذا لم تتحقق هذه الأرقام، "فسنخسر الوتيرة التي نحققها، وسنضطر إلى العودة إلى دائرة إعادة التطعيم، لأن مؤشرات مناعة القطيع لن تتغير".

المصدر: نوفوستي