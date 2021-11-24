بوتين: من الضروري البدء في إنتاج لقاحات مضادة لفيروس كورونا للأطفال

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن التفكير في البدء بإنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا للأطفال الذين تجاوزت أعمارهم سنتين أمر ضروري.

وقال الرئيس الروسي في اجتماع اليوم الأربعاء، مع أعضاء الحكومة الروسية، إن التطعيم ضد فيروس كورونا يجب أن يكون طوعيا، خاصة للأطفال.

وأشار بوتين إلى أنه في بعض البلدان الأخرى، وعلى وجه الخصوص، في الصين، بدأوا بالفعل في العمل على لقاح للأطفال من سن الثانية.

المصدر: نوفوستي