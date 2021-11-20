البطريرك كيريل يصف روسيا بزعيمة العالم الحر

وصف بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل، روسيا بزعيمة العالم الحر، وبالدولة التي لا تخضع وتتحدى حتى أقوى نفوذ خارجي.

وأضاف البطريرك كيريل، وهو الراعي السادس عشر للكنيسة الأرثوذكسية الروسية: "اسمعوا بدقة واهتمام، روسيا هي زعيمة العالم الحر. نحن حقا دولة حرة، هذه حقيقة واقعية".

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وتابع بطريرك موسكو وعموم روسيا: "نحن أحرار من أقوى المؤثرات الخارجية، نتطور وفقا لطريقنا الخاص، وإنشاء لله سيكون هذا الطريق ناجحا".

وشدد البطريرك كيريل، على أن روسيا يمكن أن تكون نموذجا يحتذى به بالنسبة للدول الأخرى.

المصدر: تاس