مصدر روسي: 5 دول طلبت درونات "أوريون" بصواريخ "فيخر" الموجهة

قال مصدر في المجمع الصناعي –العسكري الروسي، إن روسيا تلقت خمسة طلبات من عملاء أجانب تتعلق بشراء طائرات بدون طيار ضاربة من طراز "أوريون".

وذكر المصدر، أن الطلبات تتضمن تزويد هذه الطائرات بصواريخ "فيخر-م" الموجهة.

وأضاف المصدر، في حديث لمراسل "نوفوستي": "منذ صيف هذا العام، تلقينا خمسة طلبات من دول قريبة وبعيدة بخصوص توريد طائرات بدون طيار من طراز Orion-E مزودة بصواريخ فيخر- م الموجهة".

في وقت سابق، ذكرت شركة "كرونشتادت" أنها أنجزت الاختبارات الأرضية الخاصة بطائرات Orion-E بدون طيار، وفي الخطة بدء اختبارات الطيران والتحليق مع إطلاق صاروخ من الطائرة.

إقرأ المزيد

ويشار إلى أن الصاروخ الموجه "فيخر-م" هو من تصميم مجموعة شركات "كلاشينكوف" خصيصا للمروحية الهجومية من طراز Ka-52.

وتبلغ سرعة الصاروخ القصوى 610 أمتار في الثانية، ومدى الاستخدام 800-10000 متر، وارتفاع الاستخدام 10-4000 متر. وهذا الصاروخ يمكنه اختراق درع متجانس بسماكة 750 مم خلف الحماية الديناميكية.

في نفس الوقت، تنتمي درونات "أوريون" إلى فئة المركبات الجوية غير المأهولة الهجومية التي تحلق على ارتفاع متوسط ​​لفترات طويلة.

ويبلغ أقصى وزن للإقلاع 1150 كلغم، وسرعة التحليق 200 كيلومتر في الساعة، وأقصى ارتفاع لها سبعة كيلومترات، ويمكنها البقاء في الجو فترة تصل إلى يوم واحد. والحمولة القصوى للطائرة 200 كيلوغرام.

المصدر: نوفوستي