روسيا تجري تجارب على لقاحين جديدين ضد فيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم الأربعاء أن لقاحين روسيين آخرين ضد فيروس فيروس كورونا، يخضعان حاليا للاختبارات ما قبل السريرية.

وقال موراشكو خلال اجتماع برئاسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول تطوير التقنيات الجينية، إن المختبرات الروسية تمكنت حتى الآن من تطوير العديد من هذه الأشياء بالتوازي، قبل كل شيء تم إنتاج لقاح "سبوتنيك V" باستخدام التقنيات الوراثية.

وأضاف أنه تم تطوير أيضا لقاحين آخرين ضد فيروس كورونا يخضعان الآن للتجارب ما قبل السريرية.

وبلغ عدد اللقحات الروسية المضادة لفيروس كورونا التي تم تسجيلها في وزارة الصحة واعتمادها للتطعيم، حتى الآن 3 لقاحات وهي لقاح "سبوتنيك V"، الأول من نوعه في العالم، وفي وقت لاحق سجلت الوزارة لقاحي "أبيفاك كورونا"، و"كوفي فاك".

المصدر: تاس