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أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة

أخبار روسيا

أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة
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وافق أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم، على استقالة الحكومة، على أن يمارس كل وزير عمله بشكل مؤقت لحين تشكيل حكومة جديدة.

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