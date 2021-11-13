الرئيس الروسي يعلق على مزاعم "خطط روسيا لغزو أوكرانيا"

علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على التقارير التي تزعم بأن لدى روسيا خططا لـ"غزو أوكرانيا" ووصفها بأنها "مثيرة للانتباه".

وقال الرئيس الروسي، في حوار مع قناة "روسيا-24" نشر اليوم السبت، حول التقارير التي تزعم بوجود خطط لدى روسيا لغزو أوكرانيا، "إنها مثيرة للانتباه".

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وتابع قائلا: " إن روسيا ليست طرفا في الصراع في شرق أوكرانيا.. اتفاقيات مينسك لا تنص على أن روسيا طرف في ذلك الصراع، ولم نتفق مع هذا قط، ولن نوافق عليه، ونحن لا نوافق عليه".

ولفت بوتين إلى أن استخدام السلطات الأوكرانية للطائرات بدون طيار (بيرقدار) ينتهك اتفاقيات مينسك (مينسك -2)، مؤكدا "هذا طيران يستخدم في منطقة الصراع، وهو محظور تماما بموجب اتفاقيات مينسك والاتفاقيات اللاحقة"، مشيرا إلى أن المسؤولين في أوكرانيا يصرحون بذلك علنا (استخدام الطائرات بدون طيار)".

وكانت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية قد نشرت تقريرا أمس الجمعة، نقلا عن مصادر، دون "أدلة واضحة"، تقول إن الولايات المتحدة حذرت الاتحاد الأوروبي من أن "روسيا تخطط لغزو أوكرانيا"، الأمر الذي نفاه الكرملين، مشددا على أن روسيا لا تشكل خطرا على أحد، لكنها تتخذ ما يلزم لضمان أمن حدودها.

وردا على مثل هذه التقارير المزعومة، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف للصحفيين: "مثل هذه العناوين ليس سوى تصعيد باطل وغير مبرر لحدة التوترات، وروسيا لا تشكل خطرا على أحد".

وتابع بيسكوف في تصريحه أمس: "هذا ليس أول تقرير وأول بيان تبدي فيه الولايات المتحدة قلقها إزاء تحركات قواتنا المسلحة داخل الأراضي الروسية، وقد أكدنا مرارا ردا على ذلك أنه يجب ألا تستدعي تنقلات قواتنا المسلحة داخل أراضينا قلقا لدى أحد".

وشدد المتحدث باسم الكرملين على أن روسيا تتطور بطريقة خاصة بها وتتخذ عند الضرورة الإجراءات اللازمة لضمان أمن حدودها، في حال رصدها تحركات استفزازية من قبل خصومها بالقرب منها، موضحا أنه يقصد بالخصوم دول حلف الناتو، مشيرا إلى أنها تمارس أنشطة مكثفة على مقربة مباشرة من الحدود الروسية.

من جهتها قالت المفوضية الأوروبية، وذلك ردا على سؤال بشأن تقرير عن قلق واشنطن من احتمال أن تشن موسكو هجوما على أوكرانيا، في إفادة صحفية أمس الجمعة، إنها تلقت معلومات "مقلقة إلى حد ما" بشأن الوضع على الحدود الأوكرانية.

المصدر: RT