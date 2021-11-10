 
مباشر

موسكو: لم نتلق أي إخطار من بولندا بتوقيفها أي مواطن روسي

أخبار روسيا

موسكو: لم نتلق أي إخطار من بولندا بتوقيفها أي مواطن روسي
Sputnik Russian Foreign Ministry
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rphn

أعلنت الخارجية الروسية أن سفارة موسكو لدى وارسو لم تتلق من سلطات بولندا أي إخطار بتوقيف أي مواطن روسي ضالع في نقل المهاجرين عبر بيلاروس إلى بولندا.

وقالت زاخاروفا في حديث لقناة "إر بي كا" الروسية: "حتى مساء الأربعاء اطلعنا على تلك المعلومات عبر وسائل الإعلام، لكن السلطات البولندية لم تبلغ سفارتنا رسميا بأي شيء من هذا القبيل".

إقرأ المزيد
بولندا تعلن عن احتجاز مواطني 3 بلدان بتهمة المساعدة في الهجرة غير الشرعية
بولندا تعلن عن احتجاز مواطني 3 بلدان بتهمة المساعدة في الهجرة غير الشرعية

وأضافت: "سفارتنا تعمل على التأكد من حقيقة الوضع. وتوجهنا إلى الجانب البولندي باستفسار بهذا الصدد".

وكانت وسائل الإعلام قد نقلت عن حرس الحدود البولندي، "أن عناصره أوقفوا 3 أشخاص هم مواطنون روسي وسويدي وليتواني، يشتبه بمساعدتهم للمهاجرين غير الشرعيين في عبور الحدود إلى الاتحاد الأوروبي عبر بيلاروس".

المصدر: نوفوستي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا