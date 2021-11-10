موسكو: لم نتلق أي إخطار من بولندا بتوقيفها أي مواطن روسي

أعلنت الخارجية الروسية أن سفارة موسكو لدى وارسو لم تتلق من سلطات بولندا أي إخطار بتوقيف أي مواطن روسي ضالع في نقل المهاجرين عبر بيلاروس إلى بولندا.

وقالت زاخاروفا في حديث لقناة "إر بي كا" الروسية: "حتى مساء الأربعاء اطلعنا على تلك المعلومات عبر وسائل الإعلام، لكن السلطات البولندية لم تبلغ سفارتنا رسميا بأي شيء من هذا القبيل".

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وأضافت: "سفارتنا تعمل على التأكد من حقيقة الوضع. وتوجهنا إلى الجانب البولندي باستفسار بهذا الصدد".

وكانت وسائل الإعلام قد نقلت عن حرس الحدود البولندي، "أن عناصره أوقفوا 3 أشخاص هم مواطنون روسي وسويدي وليتواني، يشتبه بمساعدتهم للمهاجرين غير الشرعيين في عبور الحدود إلى الاتحاد الأوروبي عبر بيلاروس".

المصدر: نوفوستي