إصابة 9 مواطنين روس بحادث سير جنوب غرب تركيا

أعلنت القنصلية العامة الروسية في أنطاليا التركية، اليوم الأحد، عن إصابة 9 سياح روس في حادث حافلة ركاب في المحافظة الواقعة جنوب غرب البلاد.

وقالت القنصلية، في بيان: "يوم الأحد في منطقة سيريك السكنية (محافظة أنطاليا) وقع حادث بمشاركة حافلة كانت تقل إلى المطار مجموعة تتكون من 12 سائحا روسيا. وفقا للبيانات الأولية التي قدمتها شرطة السير، فقد سائق الحافلة السيطرة واجتاز الخط الفاصل ودخل إلى المسار المقابل ما أدى إلى انقلاب الباص".

وأدى حادث السير، حسبما نقلته القنصلية العامة عن الشرطة، إلى إصابة 9 مواطنين روس.

وفي وقت لاحق، أفادت القنصلية العامة بأن 5 أشخاص من عدد المصابين خرجوا من المستشفى، بينما لا يزال 4 آخرين يتلقون العلاج.

المصدر: وكالات روسية