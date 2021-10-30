 
مباشر

روسيا: اتفقنا مع الولايات المتحدة على تبادل البلاغات بالحوادث السيبرانية

أخبار روسيا

روسيا: اتفقنا مع الولايات المتحدة على تبادل البلاغات بالحوادث السيبرانية
Reuters BRENDAN MCDERMID
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rmdh

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على تبادل البلاغات حول الحوادث المتعلقة بهما في الفضاء السيبراني.

إقرأ المزيد
البيت الأبيض: الحوار الأمريكي الروسي حول الأمن السيبراني مستمر
البيت الأبيض: الحوار الأمريكي الروسي حول الأمن السيبراني مستمر

وقال نيبينزيا، خلال مؤتمر صحفي عقده الجمعة: "قمنا الآن بإعادة إطلاق الحوار حول الأمن السيبراني، واتفقنا مع الإدارة الأمريكية.. على إبلاغ بعضنا بعضا بالحوادث المتعلقة بأي من الطرفين في الفضاء السيبراني".

وأشار إلى أن لدى موسكو مباعث قلق خاصة بها من تصرفات واشنطن، مبينا: "اتفقنا، حسبما أفهم، على أن نفعل كل شيء ممكن لإخبار الطرف الآخر بشأن مباعث القلق التي لديه".

ولفت إلى أن روسيا والولايات المتحدة أعدتا مشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة حول السلوك المسؤول في الفضاء السيبراني، مضيفا: "منذ سنة واحدة فقط لم يكن هناك أحد يحلم بذلك".

المصدر: وكالات  

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا