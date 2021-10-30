روسيا: اتفقنا مع الولايات المتحدة على تبادل البلاغات بالحوادث السيبرانية

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على تبادل البلاغات حول الحوادث المتعلقة بهما في الفضاء السيبراني.

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وقال نيبينزيا، خلال مؤتمر صحفي عقده الجمعة: "قمنا الآن بإعادة إطلاق الحوار حول الأمن السيبراني، واتفقنا مع الإدارة الأمريكية.. على إبلاغ بعضنا بعضا بالحوادث المتعلقة بأي من الطرفين في الفضاء السيبراني".

وأشار إلى أن لدى موسكو مباعث قلق خاصة بها من تصرفات واشنطن، مبينا: "اتفقنا، حسبما أفهم، على أن نفعل كل شيء ممكن لإخبار الطرف الآخر بشأن مباعث القلق التي لديه".

ولفت إلى أن روسيا والولايات المتحدة أعدتا مشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة حول السلوك المسؤول في الفضاء السيبراني، مضيفا: "منذ سنة واحدة فقط لم يكن هناك أحد يحلم بذلك".

المصدر: وكالات