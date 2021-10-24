6 قتلى باصطدام حافلة ركاب بشاحنة جنوبي روسيا

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون جراء اصطدام حافلة ركاب بشاحنة في جمهورية كالميكيا جنوبي روسيا الليلة الماضية، حسبما أفادت الداخلية الروسية في بيان على موقعها الإلكتروني.

واصطدمت شاحنة من طراز "كاماز" محملة بالحبوب بحافلة ركاب من طراز "نيبلان" كانت متوجهة إلى عاصمة داغستان محج قلعة إلى بطرسبورغ وعلى متنها 28 راكبا.

وقال البيان: "وفقا للبيانات الأولية، فقد توفي ستة من ركاب الحافلة، من بينهم قاصر، متأثرا بجراحه في مكان الحادث"، فيما أصيب ثمانية ركاب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، وتم نقل ثلاثة منهم إلى المستشفى، دون أن يصاب أي ممن كان في الشاحنة بأذى.

وأضاف البيان أن فريقين من رجال الشرطة والطوارئ يعملان في الموقع وأن تحقيقا يجري في أسباب الحادث.

المصدر: "نوفوستي"