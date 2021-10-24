 
مباشر

6 قتلى باصطدام حافلة ركاب بشاحنة جنوبي روسيا

أخبار روسيا

6 قتلى باصطدام حافلة ركاب بشاحنة جنوبي روسيا
twitter
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rkpl

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون جراء اصطدام حافلة ركاب بشاحنة في جمهورية كالميكيا جنوبي روسيا الليلة الماضية، حسبما أفادت الداخلية الروسية في بيان على موقعها الإلكتروني.

واصطدمت شاحنة من طراز "كاماز" محملة بالحبوب بحافلة ركاب من طراز "نيبلان" كانت متوجهة إلى عاصمة داغستان محج قلعة إلى بطرسبورغ وعلى متنها 28 راكبا.

وقال البيان: "وفقا للبيانات الأولية، فقد توفي ستة من ركاب الحافلة، من بينهم قاصر، متأثرا بجراحه في مكان الحادث"، فيما أصيب ثمانية ركاب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، وتم نقل ثلاثة منهم إلى المستشفى، دون أن يصاب أي ممن كان في الشاحنة بأذى.

وأضاف البيان أن فريقين من رجال الشرطة والطوارئ يعملان في الموقع وأن تحقيقا يجري في أسباب الحادث.

المصدر: "نوفوستي"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا