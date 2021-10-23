روسيا.. اعتقال 3 منتمين لجماعة "شهود يهوه"

قضت إحدى محاكم موسكو، الجمعة، بحبس 3 أشخاص منتمين لخلية تابعة لجماعة "شهود يهوه" المحظورة في روسيا.

وقررت محكمة سافيولوفسكي في موسكو إحالة مواطنين اثنين إلى السجن حتى 20 ديسمبر بتهمة إشراك المواطنين في أنشطة منظمة دينية متطرفة محظورة في روسيا.

كما قضت المحكمة بإيداع زعيم الخلية أناتولي مارونوف قيد الإقامة الجبرية حتى 20 ديسمبر بتهمة "تنظيم أنشطة جماعة متطرفة".

وأصدرت المحكمة العليا في روسيا عام 2017 قرارا صنفت فيه جماعة "شهود يهوه" بخلاياها تنظيما متطرفا، وبلغ عدد أتباعها في البلاد حتى سنة 2016 نحو 172 ألف شخص.

المصدر: وكالات روسية