الكرملين يجيب عن سؤال حول وضع "طالبان"

صرح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي بأن روسيا لا يمكن أن تكون لديها آلية منفصلة لإزالة وضع الإرهاب عن طالبان، فالقرار بهذا الشأن اتخذته الأمم المتحدة.

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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق بأن قرار استبعاد حركة طالبان من قائمة المنظمات الإرهابية يجب أن يتخذ على مستوى الأمم المتحدة، وسوف يتحرك الاتحاد الروسي في هذا الاتجاه.

وقال بيسكوف للصحفيين بهذا الشأن: "أجاب الرئيس أمس على هذا السؤال وقال إن هذا قرار بما أنه للأمم المتحدة فلا يمكن أن تكون هناك آلية منفصلة في روسيا".

وتابع المتحدث باسم الرئاسة الروسية في معرض رده على سؤال حول ما إذا كان الاتحاد الروسي يسترشد بالقانون الدولي في مسألة الاعتراف بهذه المنظمات أو تلك على أنها متطرفة قائلا: "نعم، أوضح الرئيس كل هذا بالأمس".

المصدر: نوفوستي