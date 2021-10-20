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بوتين: حتى من بين أصدقائي من تردد في أخذ اللقاح

أخبار روسيا

بوتين: حتى من بين أصدقائي من تردد في أخذ اللقاح
Sputnik Alexey Druzhinin
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه حتى دائرة أصدقائه المقربين لم تخل من مترددين في أخذ اللقاح ضد فيروس كورونا.

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وقال بوتين أثناء اجتماع أجراه عبر نظام الفيديو كونفرانس مع أعضاء الحكومة الروسية اليوم الأربعاء: "أتذكر أنني كنت أسأل بعضا من المقربين لي:

- هل أخذت اللقاح؟

- لا.

- لماذا؟

- سأتريث إلى أن تفعل أنت.

- طيب أنا أخذت اللقاح.. وماذا عنك؟

- لا.. لم أخذه بعد.

- لماذا؟

- لست أدري.. سوف أنتظر..

وتابع بوتين: "من الغريب سماع هذه الأقوال من أناس متعلمين وحملة درجات علمية! لا أفهم ماذا يجري، علما أن لقاحنا مأمون وفعال".

وأضاف: "لا يوجد أمامنا سوى طريقين لتجاوز هذا الوضع: إما المرض أو التطعيم. والتطعيم أفضل. ما الجدوى للمرء أن ينتظر حتى يصاب بالمرض ويعاني من تبعاته الخطيرة؟".

المصدر: RT

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