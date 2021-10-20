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بوتين: أدعو المواطنين الروس للإقدام أكثر على تلقي اللقاح ضد كورونا فالأمر يتعلق بسلامتكم

سلطات روسيا تقرر فرض عطلة رسمية مدفوعة الأجر تمتد من 30 أكتوبر حتى 7 نوفمبر للحد من انتشار كورونا

أخبار روسيا

سلطات روسيا تقرر فرض عطلة رسمية مدفوعة الأجر تمتد من 30 أكتوبر حتى 7 نوفمبر للحد من انتشار كورونا
Sputnik Alexey Druzhinin
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على فرض عطلة رسمية تمتد من 30 أكتوبر حتى 7 نوفمبر مدفوعة الأجر على خلفية ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا إلى مستويات قياسية في البلاد.

وخلال اجتماع مع أعضاء الحكومة قال بوتين اليوم الأربعاء: " الأهم اليوم التخفيف من حدة الموجة الجديدة من الجائحة. وفي ضوء ذلك، فإني أؤيد بالطبع اقتراحكم أيها الزملاء المحترمون، إعلان عطلة مدفوعة الأجر على المستوى الوطني في الفترة من 30 أكتوبر حتى 7 نوفمبر".

وذكر رئيس الدولة أن وتيرة التطعيم في البلاد تبقى غير مرتفعة، معتبرا أن هذا هو سبب سرعة انتشار الوباء. ودعا بوتين المواطنين للإقدام أكثر على تلقي اللقاح الواقي من كورونا، موضحا أن الحديث بدور عن سلامتهم.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء توجهت نائبة رئيس الحكومة الروسية تاتيانا غوليكوفا إلى بوتين بهذا المقترح.

وأعربت غوليكوفا عن اعتقادها بأن القيود الصحية المفروضة حتى الآن غير كافية لمعالجة الوضع الوبائي في البلاد.

يتبع..

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