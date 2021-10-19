روسيا تسجل زيادة قياسية جديدة في وفيات كورونا و33740 إصابة

أعلنت السلطات الصحية بروسيا، الثلاثاء، عن زيادة قياسية في عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا، حيث سجلت 1015 حالة وفاة خلال اليوم الماضي، فيما بلغ عدد الإصابات الجديدة 33740 إصابة.

وتوزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما روسيا، وتم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (5700)، تليها مدينة بطرسبورغ (3220) ثم المناطق المجاورة لمدينة موسكو (2955).

وارتقع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا منذ بداية تفشي الوباء في روسيا إلى 8 ملايين و60752 إصابة، تعافى من الإصابة حتى الآن 7 ملايين و40481 شخصا، بينهم 23426 خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد منذ تفشي الوباء فيها 225325 حالة وفاة.

المصدر: RT