الشرطة تعتقل طالبا أطلق النار في مدرسة في بيرم شرق روسيا

أفادت وسائل إعلام محلية بأن طالبا قام بإطلاق النار في مدرسة في بيرم شرق روسيا دون وقوع إصابات، وتم اعتقال الطالب من قبل السلطات المختصة.

وبحسب وسائل الإعلام، بدأ طالب في الصف السادس بإطلاق النار على مدرسة بالقرب من بيرم.

وقالت المصادر، إن مراهقا يبلغ من العمر 12 عاما أحضر معه سلاحا ناريا من نوع "سايغا" إلى المدرسة في قرية سارس وأطلق عدة طلقات منها.

وبحسب ما ورد لم يصب أحد بأذى. واعتقلت الشرطة المسلح، ويتم التحقيق في الحادثة.

ونشرت الداخلية، بيانا رسميا: "اليوم، في حوالي الساعة 8:00 تقريبا، تلقى قسم الشرطة في منطقة مدينة Oktyabrsky في إقليم بيرم رسالة مفادها أن قاصرا أطلق رصاصتين في المدرسة من سلاح باتجاه الحائط والسقف. لم يصب أحد نتيجة الحادث.و تم اعتقال المراهق. وتبين أنه تلميذ بالصف السادس في هذه المدرسة. دوافع فعله ومصدر اقتناء السلاح يجري التحقق منها".

المصدر: RT، نوفوستي