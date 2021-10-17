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بوتين يمازح مذيعة أمريكية بخصوص البرد الروسي

أخبار روسيا

بوتين يمازح مذيعة أمريكية بخصوص البرد الروسي
Sputnik Sergey Guneev
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جعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مراسلة قناة CNBC الأمريكية، هادلي غامبل، تضحك، أثناء حوار جرى بينهما مؤخرا بشأن كيفية التعامل مع البرد في روسيا.

ونشر برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" على قناة "روسيا-1" اليوم الأحد لقطات توثق هذا الحوار الذي جرى مؤخرا وراء كواليس المقابلة الإعلامية التي أجرتها غامبل مع بوتين في موسكو خلال أعمال "أسبوع الطاقة الروسي".

وسأل بوتين، لدى لقائه المراسلة الأمريكية التي كانت ترتدي ملابس خفيفة، عما إذا كانت تشعر بالبرد، وهي ردت بنعم ، مشيرة إلى أنها وصلت موسكو قادمة من أبوظبي.

وذكر بوتين: "يقولون لدينا في سيبيريا (وهي من المناطق الأشد بردا في فصل الشتاء في روسيا) إن أبناء سيبيريا ليسوا مَن لا يتخوفون مِن البرد، بل هم الذين يرتدون ملابس دافئة".

وضحكت الصحفية الأمريكية وردت: "لم أفعل ذلك، لم أفكر في ذلك".

المصدر: قناة "روسيا-1"

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