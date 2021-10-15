لافروف يوضح سبب سعي ومحاولة الغرب للضغط على روسيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن سعي ومحاولة الغرب للضغط على موسكو بسبب عدم رغبته برؤية روسيا قوية.

وأضاف لافروف في مؤتمر، اليوم الجمعة، أن الغرب لا يحب الاستقرار الداخلي والتطور لروسيا وتعزيز دورها على الساحة الدولية.

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وتابع لافروف قائلا: "الزملاء الغربيون بصراحة لا يحبون التطور والاستقرار الداخلي لروسيا، وتعزيز مواقفنا على الساحة الدولية. إنهم يحاولون الضغط علينا باستخدام مجموعة واسعة من الأدوات غير المشروعة من فرض العقوبات والاستفزازات الإعلامية إلى التدخل في الشؤون الداخلية".

المصدر: "نوفوستي"