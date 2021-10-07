صندوق الاستثمار المباشر الروسي واثق من أن الصحة العالمية ستسجل لقاح "سبوتنيك V"

أكد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل ديميترييف، أنه ليس لديه شك في أن منظمة الصحة العالمية ستوافق على لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك V" الروسي.

وقال ديميترييف في مؤتمر "بلومبرغ إنفست غلوبال": "نعتقد أن وفدا من ممثلي منظمة الصحة العالمية سيزور روسيا قريبا خلال شهر أكتوبر الجاري".

وأضاف: "ليس لدينا شك في موافقة منظمة الصحة العالمية على اللقاح".

ويعد لقاح "سبوتنيك V" من تصميم مركز "غاماليا" العلمي التابع لوزارة الصحة الروسية، أول اللقاحات الواقية من فيروس كورونا في العالم، التي تم تسجيلها في روسيا.

ويستخدم اللقاح على نطاق واسع في روسيا، كما أعطت سلطات أكثر من 70 دولة موافقتها على استخدامه في مواجهة جائحة كورونا.

المصدر: "نوفوستي"