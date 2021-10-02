وزير الصحة الروسي: لم يبق سوى إجراء إداري أمام اعتراف منظمة الصحة العالمية بـ "سبوتنيك V"

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أن منظمة الصحة العالمية رفعت كل العقبات أمام اعترافها بلقاح "سبوتنيك V" الروسي الواقي من كورونا، ولم تبق سوى إجراءات إدارية لتحقيق ذلك.

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وقال الوزير للصحفيين في أعقاب لقاء أجراها مع ممثلين أمريكيين في جنيف، اليوم السبت: "لقد سُمِع موقف روسيا بالكامل في ما يخص الاعتراف بلقاح سبوتنيك V والترويج له. واليوم لا توجد مسألة لم يتم حلها بعد. ويبقى الآن أن تقوم الشركة المسؤولة عن تسجيل اللقاح على منصة منظمة الصحة العالمية بتوقيع عدد من الوثائق وتقديم بعض الأوراق الإضافية. كله إجراء إداري محض، فقد تم رفع جميع العقبات ولا نرى اليوم أي عراقيل أمام مواصلة العمل. وقد جرى تأكيد ذلك من طرف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية".

ويعد "سبوتنيك V" من تصميم مركز "غاماليا" العلمي التابع لوزارة الصحة الروسية، أول اللقاحات الواقية من فيروس كورونا في العالم، التي تم تسجيلها في روسيا. ويستخدم "سبوتنيك V" على نطاق واسع في روسيا، كما أعطت سلطات أكثر من 70 دولة موافقتها على استخدام اللقاح المذكور في مواجهة جائحة كورونا.

المصدر: "نوفوستي"