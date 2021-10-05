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روسيا.. وفاة امرأة بعد انتشالها من الماء في حادث غرق سفينة رحلات في البحر الأبيض

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روسيا.. وفاة امرأة بعد انتشالها من الماء في حادث غرق سفينة رحلات في البحر الأبيض
Sputnik Pavel Lvov
شاطئ البحر الأبيض في مقاطعة مورمانسك الروسية
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توفيت امرأة تم إنقاذها هي ورجل بعد غرق سفينة للرحلات الخاصة في البحر الأبيض شمال غربي روسيا، حسبما كشف مصدر في أجهزة الطوارئ، يوم الثلاثاء.

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وفي حديث صحفي أوضح المصدر إن المرأة توفيت وهي في طريقها إلى المستشفى، مشيرا إلى أن السبب مضاعفات لانخفاض درجة حرارة جسمها أثناء الغرق.

وأكدت لجنة التحقيقات الروسية وفاة المرأة، مضيفة أن رجلا واحدا أنقذ وفقد ثلاثة أشخاص آخرين بعد غرق سفينة "فافوريت" الخاصة في مياه البحر الأبيض. 

وأوردت أجهزة الطوارئ سابقا أن مروحية نقلت فريق بحث إلى مكان الكارثة، بعد تلقي الأجهزة اتصالا هاتفية من إحدى الراكبات، التي قالت إن السفينة أصيبت بشق.

وأفادت الأجهزة بأن السفينة غرقت جزئيا أثناء عاصفة، واستطاع ركابها الخمسة الركوب على قارب نجاة. ووصل القارب إلى الشاطئ مدفوعا بأمواج المد، لكن المنقذين لم يعثروا على أحد على متنه، فيما تم العثور على رجل وامرأة بالقرب من الشاطئ وهما يرتديان سترتي نجاة، وكانا على قيد الحياة قبل أن تلقى المرأة حتفها لاحقا وهي في سيارة الإسعاف.

المصدر: "نوفوستي" + "تاس"

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