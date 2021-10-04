لأول مرة من غواصة.. إطلاق ناجح لصاروخ "تسيركون" الروسي فرط الصوتي (فيديو)

اختبرت القوات البحرية الروسية للمرة الأولى صاروخ "تسيركون" الذي تفوق سرعته الصوت من الغواصة النووية "سيفيرودفينسك".

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وأعلن لأن الإطلاق الأول للصاروخ "تسيركون" الفرط صوتي من غواصة نووية جرى بنجاح.

وكان نفذ في 19 يوليو الماضي الاختبار الناجح الرابع لهذا الصاروخ من الفرقاطة الروسية الحديث "الأميرال غورشكوف".

يذكر بالمناسبة أن "سيفيرودفينسك"، غواصة نووية روسية متعددة المهام من مشروع "ساسن"، وكانت البحرية الروسية تسلمتها في عام 2015 .

وتبلغ إزاحة هذه الغواصة النووية الروسية 13800 طن تحت الماء و830 طنا على سطح الماء، فيما تبلغ سرعتها 30 عقدة بحرية، وعمق الغطس 600 متر.

تحمل الغواصة "سيفيرودفينسك" على متنها صواريخ "خا - 35" و"أونيكس" المجنحة التي يمكن أن تحل محلها صواريخ "تسيركون" فرط الصوتية التي تبلغ سرعتها 10000 كيلومتر في الساعة.

المصدر: نوفوستي