"تاس": أول تجربة لإطلاق صاروخ "تسيركون" فرط الصوتي الروسي من غواصة ستجرى في أكتوبر

أفادت وكالة "تاس" الروسية نقلا عن مصدر في قطاع الصناعات الدفاعية، بأن أول تجربة لإطلاق صاروخ "تسيركون" فرط الصوتي من غواصة سيتم في أكتوبر المقبل.

وأشار المصدر إلى أن الصاروخ سيطلق من غواصة "سيفيرودفينسك" من على سطح البحر أثناء التجارب في البحر الأبيض مطلع الشهر المقبل.

وأضاف أنه بناء على نتائج التجربة الأولى، قد تجرى التجربة الثانية لإطلاق الصاروخ من الغواصة من تحت المياء في نوفمبر المقبل.

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وأشار إلى أن التجربة الأولى كان من المقرر أن تجرى في سبتمبر الجاري، ولكن تم تأجيلها بسبب ضرورة إتمام التحضير الفني لها.

ومن المقرر أن تستمر تجارب الصاروخ فرط الصوتي في عام 2022، قبل تزويد قوات الأسطول البحري الروسي بها.

المصدر: تاس