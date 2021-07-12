الجيش الروسي يكشف عن أول سفينة تحمل صواريخ "تسيركون"

ستصبح فرقاطة "الأميرال غولوفكو" أول سفينة روسية نظامية ستحمل على متنها صواريخ "تسيركون، فرط الصوتية المضادة للسفن.

أفاد بذلك لوكالة "تاس" الروسية مصدر في مجمع الصناعات الدفاعية الروسية.

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وأعاد المصدر إلى الأذهان أن "الأميرال غولوفكو" هي فرقاطة ثالثة من مشروع الفرقاطات الروسية الحديثة 22350.

وكانت البحرية الروسية قد تسلمت في وقت سابق فرقاطتي" الأميرال غورشكوف" و"الأميرال" كاساتونوف" من المشروع المذكور. وتعتبر صواريخ "كاليبر - إن كا" المجنحة سلاحا ضاربا رئيسا لهذا النوع من الفرقاطات. ويمكن أن يحل محلها صاروخ "تسيركون" فرط الصوتي المضاد للسفن، مع العلم أن فرقاطة "الأميرال غورشكوف" قد شاركت في اختبار صواريخ "تسيركون" فرط الصوتية.

يذكر أن الفرقاطات من مشروع 22350 يمكن أن تحمل على متنها 16 صاروخا مجنحا من طراز " كاليبر – إن كا" و"أونيكس" أو "تسيركون". وتم تزويد الفرقاطات كذلك بـ32 صاروخا مضادا للجو من طراز "ريدوت" ومدافع "بالاش"، فضلا عن منظومة طريبد حديثة.

ويبلغ طول الفرقاطة من مشروع 22350 نحو 135 مترا، عرضها 24 مترا، إزاحتها 5400 طن، طاقمها 170 – 210 أفراد، مدى عملها 4500 ميل بحري، سرعتها القصوى 29.5 عقدة بحرية.

فيما يتعلق بصاروخ "تسيركون" بلغت سرعته نحو 9 ماخ، ما يعادل نحو 11 ألف كيلومتر في الساعة. وبمقدوره أن يدمر سفنا كبيرة الحجم ، بما فيها حاملة الطائرات، على مسافة ألف كيلومتر.

المصدر: روسيسكايا غازيتا