مصرع شخصين بانفجار غاز في إقليم خاباروفسك الروسي

قالت النيابة العامة في إقليم خاباروفسك، في بيان لها اليوم، إن شخصين لقيا مصرعهما بسبب انفجار غاز خلال أعمال إصلاح شبكة الصرف الصحي في الإقليم.

وأضاف البيان: "في الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين بالتوقيت المحلي، وقع انفجار غاز الميثان في منشأة تابعة لشركة BAM Service (مرافق الصرف الصحي الرئيسية في بلدة نوفويه اوغرال) أثناء أعمال إصلاح جهاز التهوية. ونجم عن ذلك، مقتل اثنين من العاملين".

إقرأ المزيد

وذكرت النيابة، أنها أرسلت ممثليها إلى مكان الحادث، للتحقيق في أسبابه وملابساته. وخلال ذلك سيتم التحقق من مدى التزام العاملين في المنشأة بمتطلبات السلامة المهنية والأمن الصناعي، خلال العمل.

وأوضحت النيابة، أن الحادث لم يؤثر على مسار الاستعدادات لموسم التدفئة المقبل.

المصدر: نوفوستي