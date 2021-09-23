حريق كبير في مبنى مستودع بضواحي موسكو
Sputnik Russian Ministry of Emergency Situations
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أفادت وكالات الأنباء الروسية نقلا عن مصادر في وزارة الطوارئ الروسية بأن حريقا نشب في مبنى مستودع بضواحي موسكو.
وتشير المعلومات الواردة إلى أن مساحة الحريق في دائرة تشيرنوغولوفكا بضواحي العاصمة الروسية تبلغ 3 آلاف متر مربع.
وأضافت المصادر في هيئات الطوارئ أن الحريق يهدد كذلك المبنى المجاور من 3 طوابق، الذي يضم مكاتب لشركات مختلفة.
ولم ترد على الفور أي معلومات عن وقوع إصابات أو ضحايا.
ويشارك في إخماد الحريق 90 فردا من طواقم الإطفاء و32 قطعة معدات.
المصدر: تاس
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