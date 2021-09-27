افتتاح فعالية "أيام مصر في الجامعة الروسية الحكومية للعلوم الإنسانية"

تفتتح الاثنين 27 سبتمبر في الجامعة الروسية الحكومية للعلوم الإنسانية فعالية " أيام مصر في الجامعة الروسية الحكومية للعلوم الإنسانية".

ويعقد الاجتماع بمناسبة افتتاح الفعالية في قاعة المجلس العلمي للجامعة.

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ويحضر مراسم افتتاح الفعالية كل من رئيس الجامعة د. ألكسندر بيزبورودوف، السفير المفوض وفوق العادة لجمهورية مصر العربية لدى روسيا إيهاب طلعت نصر، النائب الأول لرئيس الجامعة بافلينكو، النائب الأول لرئيس هيئة "روس سوترودنيتشيستفو" لتعاون روسيا مع بلدان أخرى شيفتسوف، النائب في مجلس الدوما (البرلمان الروسي) بوتاشوف وغيرهم من المسؤولين والدبلوماسيين والعلماء.

وسيلقي في إطار الفعالية عالم الآثار المصري المعروف عالميا د. زاهي حواس محاضرة "أحدث الاكتشافات الأثرية في مصر". وستكرّم الجامعة الحكومية الروسية للعلوم الإنسانية د. زاهي حواس بلقب الدكتور الفخري للجامعة.

وسيفتتح أثناء الفعالية معرض "مصر وروسيا بعيون رسام مصري " للفنان التشكيلي والنحات المصري أسامة السروي. أما الفنانة التشكيلية الروسية، بولينا إيليوشكينا، فستقيم الثلاثاء 28 سبتمبر معرض " الرسوم المصرية".

ويذكر أن أعمال فعالية "أيام مصر في الجامعة الروسية الحكومية للعلوم الإنسانية" تستمر لغاية 29 سبتمبر الجاري.

المصدر: الجامعة الروسية الحكومية للعلوم الإنسانية